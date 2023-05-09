Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между станциями метро «Автозаводская» и «Орехово»

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Участок от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена откроется после окончания строительства новых тоннелей уже 10 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе проведения технического пуска движения на участке.

— Сегодня мы совершаем технический пуск, а завтра более 600 тысяч пассажиров смогут снова поехать привычным маршрутом на метро. Так что я поздравляю жителей. И огромные слова благодарности строителям и Московскому метрополитену, — заявил глава города.

Он также добавил, что работы по реконструкции участка велись на протяжении полугода в круглосуточном режиме. Необходимость реконструкции, по словам Собянина, была обусловлена тем, что указанная часть Замоскворецкой линии метро находилась «в аварийном состоянии и двигаться по ней уже было невозможно».

Кроме того, мэр поблагодарил сотрудников столичной подземки за завершенную работу и вручил коллективу почетный знак «За успехи в труде», передает агентство городских новостей «Москва».

Также Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» уже осенью. Участок длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».