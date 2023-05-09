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Жители Киева в День Победы возложили цветы к Вечному огню

Евгений Жуков
В мире
Жители Киева в День Победы возложили цветы к Вечному огню
Фото: glava.rk.gov.ru

В Киеве в День Победы люди несут цветы к Вечному огню. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным местных СМИ, у Вечного огня в украинской столице немноголюдно. Люди подходят, кладут цветы и уходят. Во избежание неприятных ситуаций у мемориала дежурят правоохранители.

Официальных мероприятий в связи с празднованием Дня Победы на Украине 9 мая не запланировано, передает РИА Новости.

В Варшаве агрессивно настроенная толпа перегородила дорогу российскому послу в Польше Сергею Андрееву на мемориальном кладбище и не позволила возложить цветы в честь праздника. Люди потребовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, однако Андреев не стал этого делать и покинул мемориал.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский на днях установил, что 9 мая в стране теперь будет называться Днем Европы. Государственный лидер объяснил подобное решение желанием укрепить европейское единство и попыткой обеспечить установление стабильности на континенте.

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