Жители Киева в День Победы возложили цветы к Вечному огню

Фото: glava.rk.gov.ru

В Киеве в День Победы люди несут цветы к Вечному огню. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным местных СМИ, у Вечного огня в украинской столице немноголюдно. Люди подходят, кладут цветы и уходят. Во избежание неприятных ситуаций у мемориала дежурят правоохранители.

Официальных мероприятий в связи с празднованием Дня Победы на Украине 9 мая не запланировано, передает РИА Новости.

В Варшаве агрессивно настроенная толпа перегородила дорогу российскому послу в Польше Сергею Андрееву на мемориальном кладбище и не позволила возложить цветы в честь праздника. Люди потребовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, однако Андреев не стал этого делать и покинул мемориал.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский на днях установил, что 9 мая в стране теперь будет называться Днем Европы. Государственный лидер объяснил подобное решение желанием укрепить европейское единство и попыткой обеспечить установление стабильности на континенте.