Агрессивная толпа преградила дорогу послу РФ на мемориальном кладбище в Варшаве

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Агрессивно настроенная толпа перегородила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве и не позволила возложить цветы в День Победы. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Собравшиеся потребовали, что Андреев снял с пиджака георгиевскую ленту. Дипломат не стал этого делать и покинул мемориал.

По словам российского посла, во время инцидента он не пострадал, передает РИА Новости.

Недавно бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение молдавских властей штрафовать местных жителей за ношение георгиевской ленты в День Победы является незаконным. Додон намерен 9 мая выйти на улицу с георгиевской лентой, а если за это его оштрафуют, то экс-президент будет отстаивать свое право на ношение ленты в суде.

Также Административный суд Берлина отменил запрет на использование флага Украины около советских мемориалов 9 Мая. Отмечается, что в ходе заседания удалось «доказать незаконность запрета».

Речь идет о решении полиции Берлина, согласно которому 8 и 9 мая в городе будет запрещено использование флагов РФ и Украины возле советских мемориалов.