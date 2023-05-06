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Приметы и советы

Власти Берлина сняли запрет на размещение флага Украины на 9 мая

Юлия Курганова
В мире
Власти Берлина сняли запрет на размещение флага Украины на 9 мая
Фото: president.gov.ua

Административный суд Берлина отменил запрет на использование флага Украины около советских мемориалов 9 мая, но сохранил его для государственных символов России и СССР. Об этом сообщил немецкий адвокат Патрик Хайнеманн.

— Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая, — написал адвокат в своем Twitter.

По его словам, власти Берлина могут обжаловать подобное решение в высшем административном суде.

Пользователи Twitter подвергли критике заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его слов о национальном флаге республики в Берлине. Он прокомментировал решение берлинских правоохранителей и обвинил их в том, что они «сошли с ума».

Речь идет о решении полиции Берлина, согласно которому 8 и 9 мая в городе будет запрещено использование флагов РФ и Украины возле советских мемориалов. Согласно инициативе, государственные знаки этих стран нельзя было размещать у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде.

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