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Выставка военных реликвий открылась в музее «Г.О.Р.А.»

Евгений Жуков
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Выставка военных реликвий открылась в музее «Г.О.Р.А.»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 9 мая, в филиале Музея Победы — музее «Главные оружейные реликвии армии» — открылась выставка раритетов, найденных на полях сражений. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Свыше 100 подлинных реликвий времен Великой Отечественной войны представило поисковое объединение «Тризна». Благодаря этой экспозиции все желающие смогут увидеть предметы, найденные поисковиками во время раскопок на местах боев в Карелии, Калужской, Московской, Псковской, Смоленской областях и в других регионах нашей страны.

Среди раритетов можно найти личные вещи красноармейцев и оружие, а также самые ценные находки — воинские медальоны. Выставка будет работать всего два дня.

Кроме того, в столичных парках и культурных центрах пройдут фотовыставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Так, на улице Арбат около дома №17 покажут исторические кадры ВОВ и портреты ее героев. Выставка продлится до 31 мая.

Накануне возле здания музея юнармейцы и участники автомобильного пробега развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.

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