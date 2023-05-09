Современное оборудование поставят в филиал поликлиники № 210 в Братееве

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В столичном районе Братеево продолжается капремонт филиала № 2 взрослой поликлиники № 210. Модернизация коснется не только самого объекта, но и его профильного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

— Поликлиника на Алма-Атинской улице в Братееве модернизируется по новому московскому стандарту. Он учитывает все аспекты работы медицинского учреждения: создание комфортных условий для пациентов, укомплектованность штата необходимыми специалистами и оснащение поликлиники самым современным оборудованием, — говорится в сообщении.

Например, в филиале появятся новые рентген-комплексы, цифровой маммограф и аппараты для ультразвуковых исследований, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин рассказал, что в рамках государственной программы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Так, в 2022 году для столичных поликлиник было закуплено свыше 13 тысяч единиц инновационной техники.