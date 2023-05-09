«Будем жить. Будем работать»: появилось первое видео с Прилепиным после теракта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Появились первые кадры с писателем и политиком Захаром Прилепиным после теракта. Обращения к аудитории в своих микроблогах разместили сам Прилепин и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

— Заглянул очень сердечный и очень бодрый Глеб Сергеевич Никитин. С таким не пропадем. Подарил икону Георгия Победоносца, которая меня спасла. Будем жить. Будем работать, — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Губернатор, передавая слова лечащих врачей писателя, заявил, что процесс выздоровления идет в штатном режиме. В настоящее время, продолжил Никитин, у медиков имеется все необходимое для лечения Прилепина. В своем Telegram-канале он также выразил слова благодарности всей команде специалистов за спасение писателя.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился политик Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Накануне Прилепин рассказал, что до него уже доходили предупреждения от украинских диверсантов. Первое из подобных посланий писатель получил в 2017 году.