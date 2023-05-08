Прилепин заявил об угрозах со стороны украинских диверсантов с 2017 года

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Первое предупреждение о возможном покушении со стороны украинских диверсантов писатель Захар Прилепин получил в 2017 году. Об этом он сообщил в понедельник, 8 мая.

По его словам, шесть лет назад во время работы в Донецкой народной республике Прилепину сообщили, что он входит в «пятерку на ликвидацию» для украинской стороны. Писатель тогда был заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения республики.

— Последний раз было предупреждение от наших спецслужб накануне выезда из ЛНР — я действующий офицер Росгвардии. Они предупредили, что в городе работают несколько групп по мне, и просили быть аккуратнее, — рассказал Прилепин, чьи слова приводит РИА Новости.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина Александру Пермакову. Его обвиняют по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия». 8 мая суд арестовал обвиняемого на два месяца.

В воскресенье, 7 мая, Прилепин рассказал подробности произошедшего. В частности, то, что в момент взрыва он сам находился за рулем.