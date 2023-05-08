Суд арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина

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Суд в Нижегородской области арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

— С учетом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в Генеральной прокуратуре России, сообщает Telegram-канал ведомства.

Следственный комитет ранее предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина. Его обвиняют по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия».

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40, сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».