СК предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина

Фото: СК РФ

Следственный комитет обвинил в терроризме задержанного по подозрению в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Александру Пермякову предъявлено обвинение, следствие ходатайствует о его аресте, — говорится в сообщении.

Его обвиняют по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия», сообщает Telegram-канал «Следком».

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40, сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет Российской Федерации возбудил по факту случившегося уголовное дело.

В воскресенье, 7 мая, Прилепина вывели из медикаментозного сна, в котором он находился во время операции. Состояние писателя врачи оценивают как стабильное.

Позже Прилепин рассказал о моменте и последствиях теракта. Он заявил, что в результате теракта получил переломы обеих ног, причем один из переломов оказался открытым. Его охранник сидел на месте для пассажира, именно под его креслом сработало взрывное устройство.