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Приметы и советы

Прилепина вывели из медикаментозного сна

Полина Пашкина
Общество
Прилепина вывели из медикаментозного сна
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Писателю Захару Прилепину потребовалась операция, после которой он был введен в медикаментозный сон. Теперь медики успешно вывели его из этого состояния. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Медицинская помощь понадобилась Прилепину после взрыва его машины, который произошел накануне в Нижнем Новгороде. Данный инцидент классифицировали как террористический акт.

— О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании. По словам врачей его состояние стабильное, настроение бодрое. Все хорошо, дай бог здоровья, — сообщил Никитин в Telegram-канале.

Ряд СМИ утверждает, что взрывное устройство было установлено под днищем машины. Водитель Прилепина погиб. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

В Сети появились кадры с места подрыва. На снимках видно, что по территории разбросаны части автомобиля. Машина перевернулась на крышу, а ее переднюю часть оторвало.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил по факту случившегося уголовное дело.

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