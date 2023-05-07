Прилепин рассказал о своем состоянии после пережитого теракта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После взрыва автомобиля писатель Захар Прилепин потерял сознание на три минуты. Об этом он рассказал в воскресенье, 7 мая.

Писатель заявил, что в результате теракта он получил переломы обеих ног. Кроме того, Прилепин находился за рулем в момент взрыва, после которого потерял сознание на три минуты.

— Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то. Я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий, — рассказал Прилепин.

Он добавил, что медицинский вертолет прибыл за 16 минут. Кроме того, в больнице Прилепин узнал, что на самом деле мины было две, однако нападавший сбежал после детонации первой.

Писатель отметил в своем Telegram-канале, что за пять минут до взрыва высадил из машины собственную дочь.

Ряд СМИ утверждает, что взрывное устройство было установлено под днищем машины. Водитель Прилепина погиб. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

В Сети появились кадры с места подрыва. На снимках видно, что по территории разбросаны части автомобиля. Машина перевернулась на крышу, а ее переднюю часть оторвало.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил по факту случившегося уголовное дело.

В воскресенье, 7 мая, Прилепина вывели из медикаментозного сна, в котором он находился во время операции. Состояние писателя врачи оценивают как стабильное.