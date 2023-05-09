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Трехсекционный низкопольный трамвай «Витязь-Москва» украсили ко Дню Победы

Евгений Жуков
Город
Трехсекционный низкопольный трамвай «Витязь-Москва» украсили ко Дню Победы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице ко Дню Победы украсили трехсекционный низкопольный трамвай «Витязь-Москва». Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В этом году мы впервые оформили в честь 9 Мая современный трехсекционный трамвай «Витязь-Москва». Поздравляю всех с праздником, с Днем Победы! — заявил руководитель столичного дептранса.

Он также добавил, что тематический вагон уже вышел на маршрут «Аннушка» и проследует от метро «Чистые пруды» по Бульварному кольцу, через «Павелецкую» и «Пролетарскую» до Новоконной площади, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

8 мая ящики для отправки поздравительных открыток в честь Дня Победы появились в московском метро.

В честь праздника в Музее Победы подготовили специальную онлайн-программу. В частности, всех интересующихся ждет выставка «От Кремля до Рейхстага». Благодаря представленным 80 работам посетители смогут совершить виртуальное путешествие от Кремля до Рейхстага вместе с советскими воинами-освободителями.

Накануне возле здания учреждения юнармейцы и участники автомобильного пробега развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.

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