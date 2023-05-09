Собянин рассказал о городских проектах, помогающих сохранить историческую память о ВОВ

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил городские проекты, посвященные сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. О них он рассказал во вторник, 9 мая.

— Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Важно сохранить историческую память о тех событиях. Многие городские проекты помогают это сделать, — отметил глава города.

Например, Собянин рассказал о клубе мемуаристики «Линия жизни», который является проектом для участников центров московского долголетия, благодаря чему люди почтенного возраста могут рассказать свои истории. К 78-й годовщине Победы клуб собрал воспоминания ветеранов и детей войны.

А в рамках акции «Москва — с заботой об истории» каждый житель столицы через центры госуслуг имеет возможность сдать на вечное хранение в Главархив военные документы и предметы.

Помимо этого, в период с 2021 по 2022 год в городе был реализован проект «Дневники детей войны», в основу которого легли письма детей разного возраста. В них они делились воспоминаниями о тяжелых событиях ноября–декабря 1941 года, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

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9 мая Сергей Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.