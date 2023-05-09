Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Фашистов забыли спросить»: Захарова ответила на выпад МИД Украины в адрес лидеров стран СНГ

Евгений Жуков
В мире
«Фашистов забыли спросить»: Захарова ответила на выпад МИД Украины в адрес лидеров стран СНГ
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что нынешнее украинское руководство не имеет морального права оценивать участие лидеров стран СНГ в параде Победы в Москве.

— Во-первых, фашистов забыли спросить. Во-вторых, поговорим о «морали», — ответила дипломат.

Она напомнила, как некоторые украинские СМИ организовали среди читателей опрос, где им предложили выбрать, кого из российских лидеров общественного мнения они хотели бы увидеть следующими жертвами возможных терактов. В перечне «на казнь» оказались многие медийные люди из РФ, например журналисты и телеведущие Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Антон Красовский и другие.

Дипломат также отметила в своем Telegram-канале, что в данном опросе приняли участие порядка 50 тысяч человек.

Таким образом Мария Захарова ответила своему украинскому коллеге из украинского МИД Олегу Николенко, который назвал присутствие лидеров стран — участниц СНГ на параде Победы в Москве «аморальным и недружественным шагом в отношении Киева».

Украина СНГ Мария Захарова
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте