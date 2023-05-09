«Фашистов забыли спросить»: Захарова ответила на выпад МИД Украины в адрес лидеров стран СНГ

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что нынешнее украинское руководство не имеет морального права оценивать участие лидеров стран СНГ в параде Победы в Москве.

— Во-первых, фашистов забыли спросить. Во-вторых, поговорим о «морали», — ответила дипломат.

Она напомнила, как некоторые украинские СМИ организовали среди читателей опрос, где им предложили выбрать, кого из российских лидеров общественного мнения они хотели бы увидеть следующими жертвами возможных терактов. В перечне «на казнь» оказались многие медийные люди из РФ, например журналисты и телеведущие Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Антон Красовский и другие.

Дипломат также отметила в своем Telegram-канале, что в данном опросе приняли участие порядка 50 тысяч человек.

Таким образом Мария Захарова ответила своему украинскому коллеге из украинского МИД Олегу Николенко, который назвал присутствие лидеров стран — участниц СНГ на параде Победы в Москве «аморальным и недружественным шагом в отношении Киева».