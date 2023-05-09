МИД Украины назвал присутствие лидеров стран СНГ на параде в Москве «аморальным»

Фото: president.gov.ua

Присутствие лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств на параде Победы в Москве является «аморальным и недружественным шагом в отношении Киева». Об этом во вторник, 9 мая, написал в своих социальных сетях представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии… как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, — цитирует слова украинского дипломата РИА Новости.

Напомним, что на торжественное мероприятие в российскую столицу прилетели лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях установил, что 9 мая в стране теперь будет называться Днем Европы. Государственный лидер объяснил подобное решение желанием укрепить европейское единство и попыткой обеспечить установление стабильности на континенте.

При этом в Кремле выразили уверенность, что на Украине много людей, для которых День Победы, 9 мая, — священный праздник.