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МИД Украины назвал присутствие лидеров стран СНГ на параде в Москве «аморальным»

Евгений Жуков
В мире
МИД Украины назвал присутствие лидеров стран СНГ на параде в Москве «аморальным»
Фото: president.gov.ua

Присутствие лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств на параде Победы в Москве является «аморальным и недружественным шагом в отношении Киева». Об этом во вторник, 9 мая, написал в своих социальных сетях представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии… как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, — цитирует слова украинского дипломата РИА Новости.

Напомним, что на торжественное мероприятие в российскую столицу прилетели лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях установил, что 9 мая в стране теперь будет называться Днем Европы. Государственный лидер объяснил подобное решение желанием укрепить европейское единство и попыткой обеспечить установление стабильности на континенте.

При этом в Кремле выразили уверенность, что на Украине много людей, для которых День Победы, 9 мая, — священный праздник.

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