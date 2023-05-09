Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на парад Победы

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву на парад в честь Дня Победы. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в посольстве республики в РФ.

— Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы, — цитирует сообщение ТАСС.

Президент России Владимир Путин также пригласил в столицу премьер-министра Армении Никола Пашиняна для участия в мероприятиях ко Дню Победы.

Участие в параде Победы на Красной площади в 2023 году примут более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

5 мая состоялось оперативное совещание президента России с членами Совета безопасности по вопросам подготовки ко Дню Победы.

9 мая на главной площади страны традиционно пройдет парад. О военной технике, которую на нем покажут в 2023 году, а также о том, что презентовали на Красной площади в последние годы, — в материале «Вечерней Москвы».