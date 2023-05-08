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Песков: Путин встретился в Москве с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Евгений Силаев
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Песков: Путин встретился в Москве с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в Москве встретился со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что президент Узбекистана прибыл в Москву по приглашению российского лидера. Накануне Парада Победы Путин и Мирзиеев провели в Кремле рабочую встречу, которая длилась два часа, передает РИА Новости.

8 мая в Москву с рабочим визитом прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Возле трапа белорусского лидера встретили ряд российских политиков, в том числе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поучаствует в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. Путин пригласил армянского коллегу в столицу для участия в празднике.

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