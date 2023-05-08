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Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Евгений Силаев
В мире
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом стало известно в понедельник, 8 мая.

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