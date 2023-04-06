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«Затянулась за полночь»: Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко

Полина Пашкина
Общество
«Затянулась за полночь»: Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко
Фото: Администрация президента РФ

Состоявшаяся накануне встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была продолжительной и содержательной. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В среду, 5 апреля, глава Белоруссии прибыл в Москву. Он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое запланировано на четверг.

— Вчера состоялась весьма продолжительная и содержательная встреча двух президентов. Она затянулась далеко за полночь, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Путин и Лукашенко обсудили результаты совместной работы России и Белоруссии по различным направлениям. Президент РФ отметил, что сделано уже многое. Речь шла о взаимодействии на международной арене и совместного решения вопросов обеспечения безопасности двух государств.

6 апреля Путин и Лукашенко примут участие в Высшем госсовете Союзного государства. На встрече будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Он предусматривает совместную работу почти по 30 отраслевым союзным программам.

Александр Лукашенко Дмитрий Песков Владимир Путин
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