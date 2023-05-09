Концерт в честь 9 Мая прошел в приграничном Ивангороде

Фото: Telegram / Александр Дрозденко

Жители приграничного эстонского города Нарва во вторник, 9 мая, услышали песни, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), со стороны Ивангорода Ленинградской области, где состоялся митинг-концерт. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

— Праздничный концерт в Ивангороде прогремел не только для ленинградцев (жителей Ленобласти — прим. «ВМ»), но и для жителей эстонской Нарвы, которые вышли на набережные, чтобы отметить Великую Победу, — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, мероприятие лишний раз подтверждает заявление президента РФ Владимира Путина о том, что для России «нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке».

В марте городская управа Нарвы в Эстонии решила не сносить памятник погибшим в годы ВОВ жителям окрестных деревень. Напомним, что в Нарве преобладает русскоязычное население.

Кроме того, некоторые украинские СМИ сообщили, что в Киеве в День Победы люди несут цветы к Вечному огню.