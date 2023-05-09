Роберт Де Ниро в возрасте 79 лет стал отцом в седьмой раз

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Американский актер, лауреат премии «Оскар» Роберт Де Ниро рассказал в интервью изданию ET Canada, что стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста, который упомянул, что у артиста шестеро детей.

— Вообще-то, семеро. У меня только что родился ребенок, — признался 79-летний Де Ниро.

Представитель артиста в свою очередь уже успел подтвердить эту информацию. Несмотря на это, личность матери ребенка пока держится в тайне. На сегодня доподлинно известно лишь то, что знаменитый актер развелся со своей второй женой еще в 2018 году спустя 20 лет совместной жизни, говорится в материале.

Недавно еще в одной знаменитой семье стало на одного человека больше. Так, 2 мая стало известно, что супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян родила ребенка. Девушка опубликовала в своих соцсетях трогательное видео, на котором муж приветствовал наследника.

В августе 2022-го звезда сериала «Мажор» женился на актрисе Брутян. В середине ноября появились первые слухи о беременности новой избранницы Прилучного. А уже в феврале 2023 года пара перестала скрывать, что их семья ждет пополнения.