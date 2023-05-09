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Мину времен войны обнаружили на проспекте Мира

Евгений Жуков
Происшествия
Мину времен войны обнаружили на проспекте Мира
Фото: Pixabay

На проспекте Мира была обнаружена мина времен войны. Об этом во вторник, 9 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», на месте обнаружения боеприпаса в настоящее время работают специалисты-взрывотехники.

Аналогичный инцидент произошел недавно на северо-западе столицы. Так, у жилого дома № 5, корпус 2, на 3-й Хорошевской улице при проведении земельных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Еще два снаряда того же времени были найдены в Подмосковье. В деревне Лыткино Можайского городского округа 82-миллиметровый реактивный снаряд раскопал в поле местный житель, а в деревне Оселье нашли мину такого же диаметра.

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