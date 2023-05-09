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«Что ты боишься?»: украинцы попытались спровоцировать Бузову на скандал в Швейцарии

Евгений Жуков
Общество
«Что ты боишься?»: украинцы попытались спровоцировать Бузову на скандал в Швейцарии
Фото: Youtube / ШАСТУН

В швейцарском городе Цюрихе украинская пара подошла к российской телеведущей Ольге Бузовой, которая спокойно решала свои вопросы с администрацией отеля, и решили пообщаться с ней на тему текущего конфликта между двумя странами — Россией и Украиной.

— Оля, подойди сюда, что ты боишься? — сказала женщина, снимая Бузову на видео исподтишка.

Знаменитость в свою очередь, судя по всему, не захотела вступать в словесную перепалку и спокойно ушла в сторону лифта, передает Telegram-канал журналистки Алены Жигаловой «Неопра, блин!».

Однако не у всех звезд получается не поддаваться провокациям. Так, во время новогоднего выступления в Дубае певец Валерий Меладзе сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста, в том числе против его супруги певицы Альбины Джанабаевой.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. По мнению критика, артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов.

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