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Приметы и советы

Врач Кремнев рассказал, как легче пережить сильные магнитные бури

Ирэна Колесова
Общество
Врач Кремнев рассказал, как легче пережить сильные магнитные бури
Фото: shutterstock

Магнитные бури происходят на Земле регулярно и могут сильно сказываться на самочувствии метеозависимых людей. Они начинаются из-за вспышек на Солнце, говорят эксперты. Как пережить непростое время магнитной активности, рассказал «Парламентской газете» доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, кардиолог Юрий Кремнев.

По его словам, особенно подвержены воздействию магнитных бурь люди преклонного возраста. Кроме того, их сильно ощущают люди, которым довелось перенести инфаркт или инсульт.

— Те, кто в зоне риска, могут обезопасить себя от плохого самочувствия самостоятельно. Для этого достаточно накануне или в день магнитных бурь увеличить дозу лекарства, которое человек принимает постоянно по назначению лечащего врача. При гипертонической болезни это препараты от повышенного давления, при проблемах с сердцем — средства от стенокардии или аритмии, — пояснил врач в своем комментарии.

Кремнев добавил, что легче перенести такие тяжелые дни помогут не только медикаменты, но и обычная физическая активность. Например, пешие прогулки на свежем воздухе, аккуратные аэробные занятия, легкая гимнастика.

По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики, на Земле проходят магнитные бури уровня G2 с 9 по 10 мая. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, для кого опасно это явление.

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