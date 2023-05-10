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На Ленинском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей

Ирэна Колесова
Происшествия
На Ленинском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Ленинский проспект, 150 Карта всех событий

На Ленинском проспекте в Москве произошла массовая авария. Там столкнулись сразу несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса российской столицы.

Известно, что все случилось в районе дома №150. На место сразу же прибыли оперативные службы. Пока никаких данных о возможных пострадавших не приводится. Остается неизвестной и причина массового ДТП.

Некоторое время движение в районе аварии было затруднено. Однако к этому моменту все последствия удалось оперативно устранить, проезд по Ленинскому проспекту вновь открыт.

На внешней стороне 51-ого километра МКАД вечером во вторник, 9 мая, произошла дорожная авария. Там столкнулись два автомобиля. Сейчас на месте работают оперативные службы. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

Другое ДТП произошло 7 мая на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.

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