Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам

Ирэна Колесова
Общество
В России предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Представители Министерства здравоохранения РФ сочли, что нужно постепенно начать разгружать медицинских экспертов. Это можно сделать за счет того, чтобы переложить ряд обязанностей на другой медперсонал, в том числе и на медсестер. Об этом пишет «Коммерсант».

По сведениям издания, многие медики в России поддержали подобную инициативу. Примерно половина всех опрошенных врачей согласились бы передать как минимум доврачебный прием на работу медсестер. Однако только 10% всего медперсонала выступили с одобрением подобной идеи, говорится в материале.

Авторы инициативы уверены, что разгружать нужно в том числе и обычных участковых терапевтов, чтобы некоторые задачи для них легли на плечи других работников. Например, медсестрам планируют передать возможность отслеживать своих пациентов, которым показана диспансеризация и медосмотры.

Кроме того, в России серьезно обсуждается вопрос защиты медицинских работников от неадекватных пациентов. Врачам следует позволить использовать средства защиты и самообороны в случаях попытки пациента или его близких совершить нападение на медработника. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Медицина Врачи Минздрав РФ
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте