В России предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам
Представители Министерства здравоохранения РФ сочли, что нужно постепенно начать разгружать медицинских экспертов. Это можно сделать за счет того, чтобы переложить ряд обязанностей на другой медперсонал, в том числе и на медсестер. Об этом пишет «Коммерсант».
По сведениям издания, многие медики в России поддержали подобную инициативу. Примерно половина всех опрошенных врачей согласились бы передать как минимум доврачебный прием на работу медсестер. Однако только 10% всего медперсонала выступили с одобрением подобной идеи, говорится в материале.
Авторы инициативы уверены, что разгружать нужно в том числе и обычных участковых терапевтов, чтобы некоторые задачи для них легли на плечи других работников. Например, медсестрам планируют передать возможность отслеживать своих пациентов, которым показана диспансеризация и медосмотры.
Кроме того, в России серьезно обсуждается вопрос защиты медицинских работников от неадекватных пациентов. Врачам следует позволить использовать средства защиты и самообороны в случаях попытки пациента или его близких совершить нападение на медработника. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.