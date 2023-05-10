В России предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам

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Представители Министерства здравоохранения РФ сочли, что нужно постепенно начать разгружать медицинских экспертов. Это можно сделать за счет того, чтобы переложить ряд обязанностей на другой медперсонал, в том числе и на медсестер. Об этом пишет «Коммерсант».

По сведениям издания, многие медики в России поддержали подобную инициативу. Примерно половина всех опрошенных врачей согласились бы передать как минимум доврачебный прием на работу медсестер. Однако только 10% всего медперсонала выступили с одобрением подобной идеи, говорится в материале.

Авторы инициативы уверены, что разгружать нужно в том числе и обычных участковых терапевтов, чтобы некоторые задачи для них легли на плечи других работников. Например, медсестрам планируют передать возможность отслеживать своих пациентов, которым показана диспансеризация и медосмотры.

Кроме того, в России серьезно обсуждается вопрос защиты медицинских работников от неадекватных пациентов. Врачам следует позволить использовать средства защиты и самообороны в случаях попытки пациента или его близких совершить нападение на медработника. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.