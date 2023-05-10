Невролог Хорошев раскрыл неожиданную причину головных болей

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что может стать неожиданной причиной постоянных головных болей. По его словам, мигрени могут быть вызваны нарушением питания мозга из-за недостатка в организме воды.

По словам специалиста, если человек выпивает даже полтора литра воды в сутки, то этого может оказаться слишком мало. Кровь становится более вязкой, скорость кровотока уменьшается. Таким образом, организм начинает получать слишком мало кислорода, это касается в том числе головного мозга. Отсюда могут начаться головные боли, передает радио Sputnik.

В некоторых случаях, чтобы забыть про мигрени, нужно просто начать пить больше воды, считает медик. Желательно употреблять от двух до двух с половиной литров воды в холодное время года, и не менее двух с половиной литров в жару.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова рассказала об опасности такого симптома, как головные боли. Она отметила, что они могут указывать на недостаток сна, метеозависимость и реакции организма на изменения атмосферного давления. При этом они также могут являться признаком серьезных сбоев в работе организма.