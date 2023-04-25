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Приметы и советы

Эндокринолог Гончарова предупредила, что головные боли могут указывать на серьезные заболевания

Юлия Курганова
Общество
Эндокринолог Гончарова предупредила, что головные боли могут указывать на серьезные заболевания
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач-эндокринолог Анна Гончарова рассказала об опасности такого симптома, как головные боли.

Она отметила, что они могут указывать на недостаток сна, метеозависимость, реакции организма на изменения атмосферного давления, но могут являться признаком серьезных сбоев в работе организма.

Медик посоветовала не злоупотреблять лекарствами и при повторяющихся головных болях обратиться к врачу для выявления их истинной причины, передает портал «О красоте онлайн».

Гончарова порекомендовала больше гулять на свежем воздухе, соблюдать режим сна и правильно питаться.

Невролог Марина Аникина объяснила, как отличить обычную головную боль от мигрени. По ее словам, при мигрени возникает непереносимость света, запаха или звука. Также чаще всего болит одна половина части головы, а само распределение боли может происходить вперед или назад от затылка, виска или шеи. При этом боль может менять свое положение.

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