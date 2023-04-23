Невролог Аникина объяснила, как отличить обычную головную боль от мигрени

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При мигрени, в отличие от обычной головной боли, возникает непереносимость света, запаха или звука. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

По ее словам, при мигрени чаще всего болит одна половина части головы, а само распределение боли может происходить вперед или назад от затылка, виска или шеи. При этом боль может менять свое положение.

— Также мигрень сопровождается другими симптомами и вегетативными расстройствами. Это непереносимость света, звука или запаха. Последнее может быть ее триггером, — сказала она.

Кроме того, у пациентов с мигренью в три раза выше риск инсульта. Врач отметила, что одной из основных причин мигрени является особая организация нервной системы, передающаяся по наследству, передает «Москва 24».

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