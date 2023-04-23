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Невролог Аникина объяснила, как отличить обычную головную боль от мигрени

Никита Худяков
Общество
Невролог Аникина объяснила, как отличить обычную головную боль от мигрени
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

При мигрени, в отличие от обычной головной боли, возникает непереносимость света, запаха или звука. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

По ее словам, при мигрени чаще всего болит одна половина части головы, а само распределение боли может происходить вперед или назад от затылка, виска или шеи. При этом боль может менять свое положение.

— Также мигрень сопровождается другими симптомами и вегетативными расстройствами. Это непереносимость света, звука или запаха. Последнее может быть ее триггером, — сказала она.

Кроме того, у пациентов с мигренью в три раза выше риск инсульта. Врач отметила, что одной из основных причин мигрени является особая организация нервной системы, передающаяся по наследству, передает «Москва 24».

Стресс является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Однако некоторые события способны потрясти настолько, что выйти из этого состояния будет непросто. Подробнее о том, как распознать сильный стресс и правильно выйти из этого состояния, «Вечерней Москве» рассказала психолог Анна Сухова.

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