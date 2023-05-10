«Проигранная схватка»: Пушков заявил о новой мировой реальности для США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявление США о том, что Сирии еще слишком рано возвращаться в Лигу арабских государств, все равно никак не сможет повлиять на обновленную мировую реальность. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

— Заявление США, что Сирия не заслуживает такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Стало известно, что Лига арабских государств приняла решение о возвращении Дамаска в ряды этой организации, хотя перерыв в членстве Сирии в ЛАГ составил порядка десяти лет. В Госдепе США сразу же обрушились с критикой на подобное решение и подчеркнули, что, по мнению Вашингтона, Сирия пока не заслужила подобного возвращения.

Пушков выразил уверенность, что обновление сирийского членства в ЛАГ сводит на нет заявления некоторых западных политиков о якобы неизбежности отставки президента Сирии Башара Асада. Он написал, что Дамаск все равно восстановит контроль над отдельными частями своей страны.

Официальная делегация парламентариев РФ прибыла с официальным визитом в Сирию 11 апреля. Сирийский президент Башар Асад на встрече с парламентариями заявил, что удар США и их союзников по Сирии сплотил все народы, которые чтут нормы международного права. Доказательством этого факта стало возвращение Сирии в ЛАГ.