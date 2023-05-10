Теплая погода без осадков и переменная облачность ждут москвичей 10 мая

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москву постепенно приходит потепление. В среду, 10 мая, воздух в российской столице прогреется до 17 градусов тепла. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра России.

Осадков в Москве не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Температура в течение дня будет варьироваться от 15 до 17 градусов тепла. К ночному времени сильно похолодает, однако температуры уже не будут отрицательными, столбики термометров опустятся только до 3 градусов выше нуля, сообщает сайт.

Ветер в городе будет северным, его порывы составят до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754–755 миллиметров ртутного столба.

После периода похолодания в столице ожидается потепление, которое постепенно уже начинается. Кроме того, как минимум до 17 мая в Москве и области не планируется выпадение осадков. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобный погодный режим может увеличить риск возникновения пожаров.