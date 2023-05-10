Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Теплая погода без осадков и переменная облачность ждут москвичей 10 мая

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Теплая погода без осадков и переменная облачность ждут москвичей 10 мая
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москву постепенно приходит потепление. В среду, 10 мая, воздух в российской столице прогреется до 17 градусов тепла. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра России.

Осадков в Москве не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Температура в течение дня будет варьироваться от 15 до 17 градусов тепла. К ночному времени сильно похолодает, однако температуры уже не будут отрицательными, столбики термометров опустятся только до 3 градусов выше нуля, сообщает сайт.

Ветер в городе будет северным, его порывы составят до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754–755 миллиметров ртутного столба.

После периода похолодания в столице ожидается потепление, которое постепенно уже начинается. Кроме того, как минимум до 17 мая в Москве и области не планируется выпадение осадков. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобный погодный режим может увеличить риск возникновения пожаров.

Прогнозы Москва Погода
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте