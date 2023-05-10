Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области

Фото: Telegram / Роман Старовойт

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Курской области. Об этом в среду, 10 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево, — сказал он.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако падение беспилотника повредило газовую трубу и фасад дома. Старовойт в своем Telegram-канале добавил, что на месте работают оперативные службы.

Недавно силы ПВО уничтожили и подавили над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Уточняется, что атака беспилотников произошла ночью 7 мая.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь и Крым. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, его обломки были найдены.