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Страницу регистрации обновили на столичном портале поставщиков

Араз Салехов
Город
Страницу регистрации обновили на столичном портале поставщиков
Фото: Unsplash

Страницу регистрации обновили на портале поставщиков Москвы. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.

— Ежемесячно к порталу поставщиков присоединяются в среднем 1,3 тысячи предпринимателей. Благодаря обновленному модулю регистрации им будет еще проще и быстрее зарегистрироваться на ресурсе, — сказал он.

Теперь регистрация занимает до пяти минут, а пароль не нужно ждать на электронную почту — его можно задать самостоятельно. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, это происходит благодаря интеграции с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что прозрачные условия и удобные сервисы столичного портала поставщиков помогают стимулировать импортозамещение. Город благодаря этому без особых потрясений прошел пандемию COVID-19 и выдержал санкции Запада, уточнила она.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по итогам 2022 года на долю отечественных производителей выпало 79 процентов контрактов по закупкам. Больше всего контрактов, а именно 23,2 тысячи, было заключено с производителями товаров для строительства и ремонта.

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