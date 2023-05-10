Журнал Центра диагностики и телемедицины депздрава стал ведущим российским рецензируемым научным изданием

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Научный журнал Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Digital Diagnostics прошел специальную аттестацию Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ и вошел в список ведущих российских рецензируемых научных изданий. Об этом в среду, 10 мая, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

— Научный журнал Digital Diagnostics, который выходит под руководством Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, — один из ключевых компонентов системы организации научной деятельности. Издание вошло в перечень журналов, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ, — рассказал он.

Журнал публикуют на трех языках — русском, китайском и английском. В нем можно найти оригинальные исследования, систематические научные обзоры, а также технические отчеты, передает официальный сайт мэра Москвы.

В марте Digital Diagnostics получил признание международного научного сообщества. Журнал был включен в Scopus — многодисциплинарную базу данных научных публикаций и цитирований.

Статьи журнала пользуются особой популярностью в Китае. Так, недавно интерес у китайских врачей вызвали материалы, посвященные необычным клиническим случаям и оригинальные исследования по актуальным тематикам.