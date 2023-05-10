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Приметы и советы

Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США

Лейла Алиева
В мире
Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США
Фото: whitehouse

Возможный дефолт по федеральному долгу США повлечет за собой катастрофические последствия. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Недавно спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти призвал Байдена задуматься о будущем страны, в противном случае США ждет первый в ее истории дефолт.

— Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно, — прокомментировал американский лидер.

Речь идет о плане Маккарти по повышению госдолга страны при значительном сокращении бюджетных расходов, передает ТАСС.

Социальная сеть Twitter уличила Джо Байдена во лжи и напомнила ему о дефолтах, с которыми столкнулась страна. Президент США заявил, что государство за всю свою историю всегда могло платить по счетам. Спустя время под записью появилась подсказка, в которой рассказывается о пяти дефолтах, с которыми столкнулась американская сторона.

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