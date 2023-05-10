Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США

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Возможный дефолт по федеральному долгу США повлечет за собой катастрофические последствия. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Недавно спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти призвал Байдена задуматься о будущем страны, в противном случае США ждет первый в ее истории дефолт.

— Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно, — прокомментировал американский лидер.

Речь идет о плане Маккарти по повышению госдолга страны при значительном сокращении бюджетных расходов, передает ТАСС.

Социальная сеть Twitter уличила Джо Байдена во лжи и напомнила ему о дефолтах, с которыми столкнулась страна. Президент США заявил, что государство за всю свою историю всегда могло платить по счетам. Спустя время под записью появилась подсказка, в которой рассказывается о пяти дефолтах, с которыми столкнулась американская сторона.