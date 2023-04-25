В США призвали Байдена перестать думать о себе и задуматься о будущем страны

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Президенту США Джо Байдену следует прекратить думать о своем политическом будущем и задуматься о будущем самой Америки. Такое мнение высказал во вторник, 25 апреля, спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти.

— Я знаю, что сегодня президент Байден, по-видимому, сосредоточен на своем собственном политическом будущем, но он должен быть сосредоточен на будущем Америки, — написал он у себя в Twitter.

Маккарти добавил, что сейчас действующему президенту США следует обсудить разумное увеличение лимита госдолга, иначе страна столкнется с первым в ее истории дефолтом.

25 апреля Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году.

Конгрессвумен из Джорджии, член Республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин обрушилась с резкой критикой на президента, обвинив его в коррумпированности. Она также назвала Байдена худшим президентом в истории США.

Бывший президент США Дональд Тармп также не одобрил планы Байдена. Он заявил, что участие 80-летнего президента в новых выборах грозит третьей мировой войной.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил «Вечерней Москве», что Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства.