В Минздраве заявили, что санкции не повлияли на льготное обеспечение лекарствами россиян

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Западные санкции не повлияли на льготное обеспечение пациентов лекарствами в России. Об этом свидетельствует отчета Минздрава России об итогах работы за прошедший год.

— Условия, сложившиеся в результате ограничительных мер экономического характера, не оказали негативного влияния на доступность качественного и своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами, — отмечается в документе.

Вместе с тем в стране растет доля клинических исследований отечественных лекарств, а также идет активное развитие инновационного рынка. Согласно отчету, в прошлом году в России было зарегистрировано 950 препаратов, в частности 796 отечественного производства, передает РИА Новости.

Ведущий фармацевт Ирина Булыгина сообщила, что в России очень эффективно работают контролирующие качество лекарственных препаратов ведомства. По словам эксперта, в настоящее время количество подделок существенно снизилось, так как контроль дорогостоящих препаратов очень серьезный.

Ситуация с поставками лекарственных препаратов в аптеки остается стабильной, отсутствие некоторых медикаментов является временным неудобством, сообщил заместитель главы российского Минздрава Сергей Глаголев.