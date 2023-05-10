Леонид Резник: «Хочешь быть счастливым – будь им!»

Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

Гость «Мастерской цифровых медиа» - Леонид Яковлевич Резник — директор детской школы искусств им.Ю.С.Саульского», которая в этом году отмечает свое 75-летие.

Наш герой ведёт активную творческую деятельность в области культуры и искусства, он также — поэт, музыкант, автор песен и романсов, Заслуженный работник культуры и член Союза писателей России, Заслуженный писатель Московской городской организации Союза писателей России, лауреат многочисленных литературных и музыкальных конкурсов и премий, обладатель престижных наград и почетных грамот.

— Уважаемый Леонид Яковлевич, мы с вами беседуем в рамках школы юного журналиста «Мастерская цифровых медиа», работающей уже не первый год, благодаря гранту мэра Москвы С.С.Собянина. Как вам идея такого проекта?

— Я сам – человек творческий, пишу стихи и песни, выпустил ряд поэтических сборников. Считаю, что идея запуска подобных занятий для ребят – замечательная, целиком поддерживаю это важное и нужное начинание. Заниматься любимым, столь увлекательным делом, да еще с самых юных лет, осваивая будущую профессию прямо со школьной скамьи – дорогого стоит! Ученикам «Мастерской цифровых медиа» — невероятно повезло! В то время как мой путь в профессиональную музыку начался, когда я уже был взрослым человеком, с первым высшим техническим образованием за плечами.

— Поговорим о вас и о школе искусств, которой вы плодотворно руководите вот уже столько лет. Но сначала — немного вашей биографии: в семье, где вы росли, кто-то уже увлекался музыкой?

— Мой папа, Яков Моисеевич Резник также обожал музыку, окончил музыкальную школу по классу аккордеона, хорошо пел. Наверное, любовь к прекрасному унаследовал от него. В период моей юности и взросления как раз создавалось немало разных ансамблей, групп, широко была развита художественная самодеятельность. Я самостоятельно изучил нотную грамоту и с успехом выступал в школьных и внешкольных коллективах, что называется - со знанием дела. Исполняли популярные тогда композиции таких групп, как «Битлз», «Веселые ребята», «Самоцветы». Затем началась моя учеба в техническом Вузе – МАДИ, где продолжил сочинять песни и играть на гитаре. Однако, моя заветная мечта — профессионально заниматься музыкой так и осталась бы нереализованной, если бы однажды не случилось чудо. Отец, возвращаясь вечером с работы, увидел объявление, сообщающее, что в вечернюю музыкальную школу идёт дополнительный набор в класс гитары. И конечно, я отправился туда, для получения более углубленных знаний.

— Где территориально находилась ваша первая музыкальная школа?

— В столичном районе Перово. Помню потрясающий Перовский парк, где часто любил гулять один и с друзьями, набираясь в нем энергии, сил и вдохновения. Затем переехал с семьей в Солнцево. Не секрет, что Перово — достаточно промышленный район, где много заводов, а Солнцево оказался — зелёным, просторным. После окончания МАДИ и музыкальной школы, играл на гитаре в составе оркестра, в Доме культуры при заводе «Компрессор».

Дальнейшее музыкальное образование получал в Гнесинском училище и в Академии им.Маймонида по классу – «классическая гитара». После выпуска - был преподавателем гитары во многих московских музыкальных школах, в одной из них — являлся завучем, и вся моя деятельность оказалась уже неразрывно связана с творчеством, о чем всю жизнь мечтал. Дети были маленькие, надо было много работать. Но, как говорят, «выбери себе работу по душе, и тебе не придется трудиться ни одного дня». Так произошло и со мной.

— Но получается, вы зря столько лет учились в МАДИ - вузе с такими сложными техническими дисциплинами…

— Не считаю, что — зря. Технический вуз хорошо выстраивает и структурирует мышление, заставляет аналитически думать. Этому способствуют институтские предметы, которые мы изучали, среди них – высшая математика, математический анализ, теория вероятности и пр. Ни о чем не жалею, моя первая альма матер тоже многое мне дала.

— Детская школа искусств им.Ю.С.Саульского, которую вы возглавляете с 2004-го года, пользуется высокой репутацией среди столичных учебных заведений и неоднократно была награждена грамотами и благодарственными письмами Правительства Москвы, Московской городской Думы, Департамента культуры г.Москвы, Префектуры ЗАО, Управы Можайского района, Совета депутатов муниципального округа Можайский. А как все начиналось, Леонид Яковлевич, как вы заняли эту должность?

- В 2004 году, когда я работал завучем в ДШИ №5, мне предложили возглавить ДМШ №14. Говоря о линии жизни данного учебного заведения – история школы началась в 1947 году, когда на базе Курсов общего музыкального образования в поселке

Сетунь Московской области была открыта Сетуньская музыкальная школа. В её создании принимали живое участие сестры Гнесины, направлявшие сюда для преподавательской работы своих первых и лучших выпускников.

— Сколько директоров было здесь до вас?

- Я — седьмой директор этой школы. И каждый из шести моих предшественников внёс неоценимый вклад в развитие данного образовательного учреждения – все они были профессионалами и энтузиастами своего дела. Школа росла, крепла, создавались традиции, чтобы на определенном историческом этапе приобрести новый высокий статус. Так, прежняя музыкальная школа постепенно преобразовалась в школу искусств, открылись новые отделения и направления: хореографическое, театральное, изобразительного искусства, инструментов эстрадно-джазового оркестра, фольклорное. А ещё мы расширили список наших музыкальных дисциплин, у нас открылись классы по игре на гуслях звончатых, арфе, валторне.

— Здорово!

- В 2007 году нам было присвоено почетное имя замечательного композитора Юрия Сергеевича Саульского. Очень дружим с Татьяной Николаевной Саульской-Каревой, его вдовой, вместе проводим фестиваль-конкурс современной музыки имени Ю.С.Саульского.

Вообще, в нашей школе — немало интересного, масса самых разных творческих мероприятий, на любой вкус и возраст.

К примеру, уже много лет подряд, проводим Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре «Поющая струна», снискавший признание в профессиональном гитарном мире, с участием самых разных возрастных категорий. Наши преподаватели и учащиеся регулярно принимают участие в культурной и общественной жизни не только Москвы, но и других регионов страны, ближнего зарубежья. Открытая в 2005 году литературно – музыкальная гостиная для детей и взрослых, со временем трансформировалась в музыкально - литературный фестиваль «Откровение». Кроме того, проводим два фестиваля авторской песни, совместно с территориально - клубной системой «Новопеределкино»: каждую первую субботу июня, под открытым небом, фестиваль «Переделкинские строфы», а осенью — фестиваль молодых авторов и исполнителей авторской песни «Осенние дебюты». Заключительный концерт и награждение победителей фестиваля «Осенние дебюты» осуществляются уже в стенах нашей школы.

— Перечислите, пожалуйста, все направления и дисциплины, представленные в вашем учебном заведении. Чему ребята могут научиться в школе искусств им.Саульского?

- С удовольствием перечислю. В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств, как общеразвивающие, так и предпрофессиональные, по следующим направлениям: фортепиано, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, народные инструменты, хоровое пение, академическое пение, эстрадно-джазовое пение, сольное народное пение, музыкальный фольклор, живопись, хореографическое творчество, гитара, искусство театра, раннее музыкальное развитие, Проект «Академия воспитания искусством «Крошкин дом». Одним словом, у нас представлены все направления искусства и творчества 21-го века.

- И правда, весьма масштабно...

- Следует добавить, что помимо фестивалей и конкурсов, учащиеся и педагоги нашего учебного заведения — активные участники окружных и городских концертов и смотров по направлениям искусств. В нашей школе созданы творческие коллективы: Учебный театр-студия "Маски" (рук.Трачук С.В.), Хореографический ансамбль народного танца "Рябинка" (рук.Хомякова О.В.), Музыкально-драматический театр юного актера (рук.Пономарева И.А.), театр «Сказочный мир» (рук.Пирожкова Я.М.), Эстрадно-духовой оркестр "Сфорцандо" (рук.Константинов М.А.), Ансамбль саксофонистов "Крещендо", Струнный ансамбль "Веселые нотки" (рук.Анохина О.А.), Детский концертный хор "Чародеи" (рук.Кутимова А.А.), Детский академический хор "Начало" (рук.Кутимова А.А.), Старший хор "Акварель" (рук.Макарова Л.Е.), Ансамбль гусляров "Купина" (рук. Волков Д.В.), Фольклорный ансамбль "Радовесть" (рук. Гречина А.А.).

Творческие коллективы, ансамбли и солисты принимают участие в патриотических концертах и фестивалях – "Журавли Победы" в Музее Победы на Поклонной горе, "Ярмарка добра" (ежегодно в Можайском районе), участвуют в концертах, посвященных Дню Победы на городских площадках. Учащиеся отделения живописи – постоянные участники городского фестиваля "Роспись пасхальных яиц".

— Из каких районов к вам приезжают ученики?

- В школе обучаются дети преимущественно из Западного административного округа.

— Расскажите, пожалуйста, про преподавателей школы. Управлять коллективом столь уникальных, творческих людей — задача не из легких. В чём кроется формула вашего успеха?

- Основной костяк преподавателей нашей школы искусств прочно сформировался за долгие годы работы. Случайные люди — ушли, отсеялись, рядом остались лишь самые настоящие, верные, очень талантливые личности, среди которых — Заслуженные артисты РФ, Заслуженные работники культуры РФ, Почетные работники культуры г.Москвы, ветераны труда, кандидаты искусствоведения и педагогических наук, наряду с ними — ряд молодых, талантливых преподавателей. Как я сказал выше, они творят не только в здании школы, но и участвуют в различных столичных конкурсах и городских, региональных, республиканских концертах. Безмерно ценю и люблю их.

Главное - каждый из нас искренне рад победе другого, достижения каждого — успех всего коллектива, вот и весь секрет!

— Передо мной — ряд ваших книг, выпущенных в разные годы...

— Да, вы уже знаете, что я с юности пишу стихи, песни, издаю авторские сборники поэзии, являюсь Членом Союза писателей России. Долгое время состою в литературном объединении "Новое Переделкино", желая чаще общаться со своими единомышленниками — журналистами, поэтами и писателями. Помню, с каким волнением впервые отправил свои стихи в Союз писателей России. Мои произведения там серьезно проанализировали, убедились, что они соответствуют требуемому уровню мастерства и профессионализма. Лишь после этого меня приняли в свои ряды. Первая моя книжка называется — «Не покидай меня...»

— Что вам дало вступление в Союз писателей в личностном и профессиональном плане? Ведь писать новые стихи, выпускать книжки можно и самостоятельно?

- Вступление в Союз писателей давало и даёт мне несомненное преимущество, благодаря которому, теперь все время общаюсь с поэтами и писателями высокого уровня, да и мои требования к себе, к своему творчеству – постоянно повышаются. Это — большая, серьёзная школа и масштабный рост для каждого пишущего человека. Впоследствии я участвовал во многих литературных конкурсах, стал лауреатом различных престижных фестивалей и премий.

- В октябре 2022-го года Президент России В.В.Путин подписал указ о присвоении вам звания Заслуженного работника культуры Российской Федерации.

— И для меня это – огромная честь и признание того, что я все делаю правильно..

— Как складывается дальнейшая судьба выпускников школы?

— Многие выпускники нашей школы продолжили обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, а по окончании — преподают, работают в оркестрах и как солисты. Некоторые из них теперь обучают ребят в нашей школе. Среди них: Наталья Львовна Федоркова, Людмила Львовна Перкаль, Надежда Владимировна Астафьева, Наталия Алексеевна Скачкова, Юрий Алексеевич Зверев, Анастасия Игоревна Ермолаева.

— Назовите своих учителей в профессии. Интересно также, кто входит в число ваших любимых композиторов, бардов?

— Моим преподавателем в академии был профессор Александр Камиллович Фраучи – замечательный музыкант и педагог. Не могу не вспомнить Льва Тимофеевича Шумеева и Анатолия Васильевича Кабанихина. Все они были настоящими профессионалами, давшими путевку в жизнь многим гитаристам. Мои любимые композиторы: Бах, Моцарт, Шопен, Рахманинов. В авторской песне, для меня номер один - Владимир Высоцкий, и есть еще немало любимых бардов, как и композиторов, но не буду сейчас всех перечислять, дабы кого-то случайно не упустить.

- С какими итогами вы подошли к нынешнему юбилею вашего детища?

- Сначала хочу сказать, что мы широко отметили 75-летие нашей школы. 21 апреля, в Музее Победы, состоялся праздничный трехчасовой концерт, посвященный нашей круглой дате. Наши ученики, преподаватели и выпускники блестяще исполняли со сцены произведения русских и зарубежных композиторов. Благодаря подобному тандему, нам удалось создать для зрителей эдакий симбиоз разных видов искусства и творчества. Мероприятие завершилось песней Саульского — «Счастья тебе, Земля моя».

Наша школа искусств сегодня растет и развивается, мы идём вперед, уверенно покоряя всё новые высоты. А впереди — масса свежих планов и идей!

— Сейчас – весна, время сдачи экзаменов и поступлений. Нас будут читать родители талантливых ребят, возможно - захотят привести к вам свое чадо. Как способные девочки и мальчики смогут к вам попасть?

— Все прослушивания, испытания при поступлении в школу и конкурсный отбор - проходят через запись на портале mos.ru. Будущие живописцы при поступлении пишут заданную композицию, желающим осваивать у нас искусство театра — предстоит с выражением прочитать стишок, а те, кто хочет заниматься здесь музыкой – участвуют в прослушиваниях. Таким образом, наши преподаватели смогут оценить, насколько ваш ребенок расположен к тому или иному виду творчества.

— Вы – возглавляете школу искусств, сочиняете музыку, стихи, даёте концерты и вам всегда нужно находиться в ресурсном, как говорят психологи, состоянии. А если за окном холодно и дождь? Откуда черпаете вдохновение?

- Лёгкая грустинка и дождь — тоже дарят вдохновение. Недаром у меня написано много стихов об осени, и регулярно провожу концерты, посвященные всем временам года. Придерживаюсь по жизни определенного принципа — хочешь быть счастливым, будь. Уверен, никто, кроме нас самих, не может сделать вас несчастными или счастливыми. Мы сами себя делаем несчастными и сами себя делаем счастливыми, всё — исключительно в наших руках. У меня есть любимая семья, дети и внуки, любимая школа, талантливые ученики, потрясающий крепкий, дружный коллектив педагогов. Разве это не повод быть счастливым?!