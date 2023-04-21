Школьникам рассказали о современных форматах видеокоммуникаций

Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

В четверг, 20 апреля, в сетевом эфире «Вечерней Москвы» прошла лекция на тему «Современные форматы видеокоммуникаций». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мастерская цифровых медиа». Проект является победителем Конкурса Грантов мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

О форматах видеокоммуникаций школьникам рассказал обозреватель сетевого вещания редакции газеты «Вечерняя Москва», радиоведущий Руслан Орехов.

Как отметил Руслан Орехов, каждая форма существования человека на экране — это отдельный вид искусства.

Первый вариант появления человека в кадре — зачитывание дикторского официального текста. Здесь ведущему необходимо ознакомиться с текстом заранее, прочитать его вслух несколько раз, так как попытки поправить текст на ходу обычно приводят к плачевному результату, особенно в условиях прямого эфира. Часто ведущие зачитывают официальную информацию по бумаге, но в этом случае важно оживлять присутствие в кадре, периодически поднимая глаза на камеру.

Второй распространенный форма видеокоммуникаций — стендап. Чаще всего он представляет собой появление репортера в кадре или подводку к конкретному ролику. Текст стендапа должен быть написан заранее, он должен быть коротким и внятным.

При записи стендапа могут возникать неожиданные ситуации.

— Поведение ведущего зависит от его мастерства и формата передачи: он может сделать вид, что ничего не происходит, а может вступить во взаимодействие с людьми, которые попадают в кадр, например, взять у них короткий комментарий, — отметил Руслан Орехов.

Один из самых интересных форматов видеокоммуникаций — интервью. Это может быть официальное интервью, интервью-портрет, интервью-размышление.

— Вы можете столкнуться с двумя типами людей на интервью: те, кто в нем заинтересован, хочет появиться в эфире и те, у кого нет желания беседовать с ведущим. Во втором случае для журналиста важно найти подход к собеседнику, найти способы разговорить его, — пояснил Руслан Орехов.

Также существует формат круглых столов. Здесь ведущий выступает в качестве модератора. Его главная задача — дозированно давать слово всем собеседникам, обеспечить дискуссию. Журналист должен заранее наметить канву беседы, изучить основные факты, чтобы ориентироваться в определенной теме. Кроме того, нужно следить за реакцией гостей, ходом разговора.

После лекции для учащихся медиаклассов провели экскурсию по мультимедийной редакции газеты «Вечерняя Москва». В ходе экскурсии школьники познакомились с технологией, деталями работы и выпуска газеты.