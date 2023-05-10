ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожской области

Фото: sevbutovo.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка Запорожской области. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— УФСБ России по Запорожской области и УФСБ России по ФСВНГ (Росгвардии — прим. «ВМ») России предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в поселке Кирилловка Балабин Ю.А., — говорится в сообщении.

Задержанный является гражданином Украины и выполнял указания Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС.

Ведомство также публикует кадры задержания злоумышленника. На них видно, как он оказывает вооруженное сопротивление при задержании.

Еще одно покушение со стороны ГУР Минобороны Украины было пресечено сотрудниками ФСБ в Крыму. Одной из главных целей было покушение на главу региона Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.