Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожской области
Фото: sevbutovo.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка Запорожской области. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— УФСБ России по Запорожской области и УФСБ России по ФСВНГ (Росгвардии — прим. «ВМ») России предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в поселке Кирилловка Балабин Ю.А., — говорится в сообщении.

Задержанный является гражданином Украины и выполнял указания Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС.

Ведомство также публикует кадры задержания злоумышленника. На них видно, как он оказывает вооруженное сопротивление при задержании.

Еще одно покушение со стороны ГУР Минобороны Украины было пресечено сотрудниками ФСБ в Крыму. Одной из главных целей было покушение на главу региона Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

ФСБ Россия Терроризм
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте