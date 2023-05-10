Андрей Бочкарев сообщил о строительстве спортивно-досугового комплекса в Алтуфьеве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Стандартная улица, 9к1 Карта всех событий

Спортивно-досуговый комплекс с бассейном построят в столичном районе Алтуфьево. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— C целью строительства этого объекта земельный участок площадью почти 0,3 гектара будет выставлен на торги. В перспективе это позволит обеспечить жителей района качественной спортивной инфраструктурой, — сказал он.

Комплекс расположится на Стандартной улице, земельный участок 9. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, суммарная площадь объекта составит 4,5 тысячи квадратных метров. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, высота здания не должна превышать 30 метров.

В марте глава города Сергей Собянин сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

Накануне Бочкарев рассказал, что работы по строительству ледового дворца Этери Тутберидзе на юго-западе столицы планируется завершить в следующем году. Уже готов конструктив здания, сейчас идет монтаж подсветки по периметру и продолжается чистовая отделка помещений.