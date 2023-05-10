Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участников проекта «Московское долголетие» пригласили на кастинг для съемок в сериале в рамках фестиваля кино и театра проекта «Серебряная астра». Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— Проект «Московское долголетие» уже давно вышел за рамки досуговой программы для старшего поколения. В этом году мы решили открыть новую веху и снять сериал, где, по сути, участники сыграют самих себя, а одним из действующих лиц станет сам город, — рассказал он.

Съемки будут проходить в жанре мокьюментари — это игровое кино, в котором имитируется документальная съемка. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, кастинг пройдет 13, 16 и 20 мая 2023 года.

Выступление большого сводного хора проекта «Московское долголетие» состоялось 8 мая у Музея Победы. Около тысячи москвичей старшего поколения исполнили песни военных лет и современные патриотические композиции.

В центрах московского долголетия завершился флешмоб садоводов «Огород на подоконнике», в котором активные участники смогли попробовать вырастить натуральный полезный урожай и создать свой уникальный домашний огород-сад. Более 300 активистов из всех центров московского долголетия организовали свой огород на подоконнике и выращивали различные растения: цветы, рассаду, фрукты, овощи, зелень и многое другое.