Андрей Бочкарев: Метро до Троицка протянут через пять–шесть лет

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Специалисты протянут метро до Троицка через пять–шесть лет. Об этом в среду, 10 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время развернуты работы на нескольких участках Троицкой линии метро. На первом этапе к 2025 году запустим участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». В целом до Троицка линию протянем на рубеже 2028–2029 годов, — сказал он.

Данная линия является самым протяженным радиусом Москвы, который пройдет от станции «ЗИЛ» до станции «Троицк» — это 40 километров и 17 станций.

По мнению декана факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгения Михайленко, столичная программа развития транспортной инфраструктуры является удачной и очень эффективной.

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для обслуживания поездов Большой кольцевой и радиальных линий метро в столице строят сразу три электродепо. В «Столбово» для перегона поездов Сокольнической и Троицкой линий строят три соединительные ветки.

До конца этого года на разных радиальных линиях метро в столице планируется завершить строительство шести станций. В частности, специалисты должны достроить участок Калининско-Солнцевской линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».