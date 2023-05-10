Сотрудники МЧС в Биробиджане спасли тонувшую в мазуте собаку

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области

Сотрудники МЧС России спасли собаку, которая тонула в мазуте в поселке Дасельмаш в Биробиджане. Животное обнаружила местная жительница, которая обратилась за помощью к специалистам. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Собаку нашли в луже мазута по слабому скулежу. Животное почти утонуло — на поверхности виднелись только один глаз, ухо и кончик носа. Чтобы спасти собаку, специалисты проложили к ней путь по деревянным доскам, которых было много вокруг, так как инцидент произошел на территории бывшего завода.

— Ее было чрезвычайно сложно вытащить! Я тяну за поводок, она задыхается. Я ослабляю хватку — она тонет в мазуте, — рассказал спасатель из Биробиджана Максим Хохленков.

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Операция по вызволению собаки из ловушки заняла почти час. По предварительной оценке, животное могло провести в западне более суток, судя по его ослабленному состоянию.

Позднее был обнаружен хозяин собаки, которому ее передали для дальнейшего ухода и лечения. Спасатели пожелали животному скорейшего выздоровления, передает официальный сайт Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Другой случай вызволения собаки из ловушки произошел в феврале в Новой Москве. На территории поселения Московский спасатели высвободили уличное животное, которое застряло между прутьями забора.