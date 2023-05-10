Андрей Бочкарев: Более 20 километров набережных реконструируют в Москве до 2026 года

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

До 2026 года в столице реконструируют и приведут в порядок семь участков различных набережных. Об этом в среду, 10 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время ведутся строительные работы на четырех участках: Шелепихинской, Крутицкой, Симоновской и Карамышевской набережных. Уже в этом году планируется завершить работы по обустройству Крутицкой набережной и первому участку Симоновской, — сказал он.

Кроме того, с 2024 по 2026 год будут обустроены участки еще пяти набережных: Карамышевской, Шелепихинской, участка набережной от парка «Фили» до театра «Мастерская П. Н. Фоменко» и других.

Таким образом за три года будут реконструированы более 20 километров столичных набережных.

В столице идет активное строительство моста через затон Новинки. Это важный элемент большого проекта развития бывшей промзоны «ЗИЛ», который включает создание современной транспортной инфраструктуры с новыми автодорогами, набережными и мостами.