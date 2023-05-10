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Главком ВСУ Залужный не поучаствует в заседании НАТО из-за напряженной ситуации на фронте

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Главком ВСУ Залужный не поучаствует в заседании НАТО из-за напряженной ситуации на фронте
Фото: ZUMA

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не поучаствует в заседании НАТО из-за напряженной ситуации на фронте. Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

— Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции, — сказал он.

Бауэр пообещал, что НАТО продолжит всесторонне поддерживать киевский режим в ходе конфликта, передает ТАСС.

Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что украинское командование успело подготовить порядка 80 тысяч солдат к тому, чтобы Киев в ближайшее время начал контрнаступление. По его словам, Запад наобещал Киеву поставки множества техники, однако и она не сможет сохранить весь личный состав ВСУ, который собирается наступать.

Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украина не может обеспечить свой фронт всеми необходимыми потребностями в полной мере. Это приводит к тому, что терпение солдат заканчивается.

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