Андрей Бочкарев: Инвестор расширит фармацевтическое производство в Кокошкино

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского Карта всех событий

В поселении Кокошкино в ТиНАО силами инвестора расширят и реконструируют здание фармацевтической компании. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Существующее здание фармацевтического производства планируется расширить. Сейчас в нем находятся офисные помещения для биотехнологической компании. Общая площадь здания после реконструкции составит 6635 квадратных метров, — рассказал он.

Здания расположено по адресу поселок Кокошкино, улица Дзержинского, земельный участок 4а.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на данный момент площадь объекта составляет порядка 4,7 тысячи квадратных метров.

Правительство Москвы заключило десять офсетных контрактов на общую сумму 95 миллиардов рублей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, благодаря офсетным контрактам в Москве построен ряд фармацевтических заводов по производству медицинских изделий, лекарственных препаратов и детского питания.