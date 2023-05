Депутат Лантратова призвала запретить «Гриффинов» из-за серии про Челябинск

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо запретить показ серии мультсериала «Гриффины», где спиваются челябинцы. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

— Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения, — сказала она.

Сценаристы, по ее мнению, специально создали образ жуткой России, а также не показали озеро Тургояк и национальный парк Зюраткуль. Парламентарий напомнила, что в книгах, учебниках, фильмах и даже в мультфильмах специально создают образ России как страны, где все недовольны жизнью.

— Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов, — цитирует Лантратову NEWS.ru.

По сюжету персонажи американского мультика отправились в «Уральское Чикаго» на поиски русского хакера Ивана. Там Брайана, Стьюи и Мэг ждали «коровья чума», радиация и гопники.

В ноябре 2022 года Лантратова назвала перечень видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут оказаться под запретом в случае принятия новых поправок. В список вошли несколько игр серии Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серия The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch. По мнению парламентария, в этих играх распространяются нетрадиционные ценности.