Стилист Булдакова перечислила тренды предстоящего летнего сезона

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Большая часть трендов предстоящего лета — продолжение весенних настроений и тенденций прошлых сезонов. Об этом рассказала резидент Международного сообщества стилистов Наталия Булдакова.

Она рассказала, что этим летом будут в моде открытые плечи и акцентные рукава. Также будут модными тенденции семидесятых-нулевых с яркостью стиля диско, цветными пайетками и бахромой. Стоит разнообразить гардероб вязаными элементами и расклешенными брюками.

В гардеробе модниц должны присутствовать кроп-топы и корсеты, юбки-плиссе.

Заметная модная новинка — гиперболизированная имитация металлических элементов на кожаных платьях. Также становится популярным сочетание кожи и кружева, передает РИАМО. Стилист обратила внимание на обилие карманов в одежде весенне-летних коллекций.

В свою очередь стилист София Ивченко добавила, что актуальными по-прежнему останутся оверсайз и прямой крой. Еще один тренд — бельевая эстетика, передает Nation news.

Дизайнер Валерия Утушкина рассказала, какие модели кожаных курток в моде в 2023 году и как их носить, чтобы добиться максимального шика.